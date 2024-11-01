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Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в новом сезоне будет работать с хорватом Гораном Иванишевичем. Об этом сообщает журналистка Рим Абуллейль.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Robert Prange/Getty Images

В августе 25-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, прекратила сотрудничество со своим многолетним тренером Стефано Вуковым. Позже журналист Крейг Шапиро со ссылкой на свои источники сообщил, что 37-летний хорват был исключен из официального списка тренеров WTA.

В апреле этого года Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем, с которым проработал пять с половиной лет. За плечами 53-летнего специалиста успешная теннисная карьера — он выиграл 22 титула ATP, в том числе Уимблдон-2001, и был второй ракеткой мира. Иванишевич завершил карьеру в 2004 году. В 2020 году он был включен в Международный зал теннисной славы.

В конце августа Рыбакина из-за травм снялась перед вторым кругом Открытого чемпионата США по теннису (US Open), пропустив в общей сложности два месяца. Теннисистка готовится сыграть на итоговом турнире в Эр-Рияде, который стартует в субботу, 2 ноября. Ее первой соперницей будет итальянка Жасмин Паолини.