Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной

В апреле этого года Иванишевич прекратил сотрудничество с сербом Новаком Джоковичем, с которым проработал пять с половиной лет. За плечами 53-летнего специалиста успешная теннисная карьера — он выиграл 22 титула ATP, в том числе Уимблдон-2001, и был второй ракеткой мира. Иванишевич завершил карьеру в 2004 году. В 2020 году он был включен в Международный зал теннисной славы.