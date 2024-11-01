Рыбакина — о новом тренере: Для меня это интересно, хочу учиться

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от тренерского сотрудничества с чемпионом Уимблдона 2001 года хорватом Гораном Иванишевичем.
«Очень жду этого партнерства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Я очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
«Рад вернуться в тур. На этот раз это будет WTA. Рад присоединиться к твоей команде, Елена», — написал Иванишевич на своей странице в социальных сетях.
Из-за проблем со здоровьем представляющая Казахстан теннисистка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2024 года.
«В этом году у меня было много взлетов и падений, начиная с проблем со сном, типа бессонницы. Потом аллергии, потом — снова. Когда у тебя такой ритм, остановиться нелегко. Но после того, как я немного отдохнула, было здорово. Опять же, нелегко начинать заново после перерыва. Но я довольна работой, которую мы проделали за последние две недели. Конечно, я, вероятно, готова не на 100%. Однако с нетерпением жду начала турнира, сейчас счастлива быть здоровой», — сказала Рыбакина перед Итоговым турниром WTA.