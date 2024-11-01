Рыбакина — о новом тренере: Для меня это интересно, хочу учиться

«В этом году у меня было много взлетов и падений, начиная с проблем со сном, типа бессонницы. Потом аллергии, потом — снова. Когда у тебя такой ритм, остановиться нелегко. Но после того, как я немного отдохнула, было здорово. Опять же, нелегко начинать заново после перерыва. Но я довольна работой, которую мы проделали за последние две недели. Конечно, я, вероятно, готова не на 100%. Однако с нетерпением жду начала турнира, сейчас счастлива быть здоровой», — сказала Рыбакина перед Итоговым турниром WTA.