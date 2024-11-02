Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Гонконге

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.
Фернандес является прошлогодней победительницей турнира. Тогда в финале она обыграла чешку Катерину Синякову (3:6, 6:4, 6:4). Таким образом, 32-я ракетка мира не смогла защитить свой чемпионский титул в Гонконге.
Шнайдер вышла в четвертый финал WTA в этом году. Три предыдущих завершились для 20-летней россиянки победами. В феврале Шнайдер победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), в июне выиграла травяной турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
В решающем матче Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира, британкой Кэти Бутлер, которая сегодня обыграла китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2). Финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.
Шнайдер занимает 14-е место в одиночном рейтинге WTA. Летом она завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже в парном разряде (вместе с Миррой Андреевой).