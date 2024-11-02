Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Гонконге

Шнайдер вышла в четвертый финал WTA в этом году. Три предыдущих завершились для 20-летней россиянки победами. В феврале Шнайдер победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), в июне выиграла травяной турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).