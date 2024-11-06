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Теннисистка Потапова сообщила о разводе с Шевченко

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своем телеграм-канале сообщила, что развелась с Александром Шевченко, выступающим за Казахстан.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.

Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты в Санкт-Петербурге вступили в официальный брак. В сентябре Потапова удалила из соцсетей фотографии из соцсетей и убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля.

Потапова занимает 35-е место в одиночном рейтинге WTA. Шевченко располагается на 64-й строчке в одиночном рейтинге ATP.