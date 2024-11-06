Теннисистка Потапова сообщила о разводе с Шевченко

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.
Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты в Санкт-Петербурге вступили в официальный брак. В сентябре Потапова удалила из соцсетей фотографии из соцсетей и убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля.
Потапова занимает 35-е место в одиночном рейтинге WTA. Шевченко располагается на 64-й строчке в одиночном рейтинге ATP.