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Соболенко впервые в карьере завершила сезон первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила год на первом месте в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувшей неделе 26-летняя теннисистка вышла в полуфинал Итогового турнира, где уступила будущей победительнице американке Кори Гауфф (6:7, 3:6).

21 октября Соболенко обошла польку Игу Швентек и вернула себе статус первой ракетки мира, который она утратила в ноябре 2023 года.

Первой ракеткой России по итогам 2024 года осталась Дарья Касаткина, занимающая девятую позицию. В топ-20 рейтинга год также завершили Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (17).

Рейтинг WTA по итогам 2024 года:

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9416
  2. (2). Ига Швентек (Польша) — 8370
  3. (3). Кори Гауфф (США — 6530
  4. (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5344
  5. (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 5340
  6. (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171
  7. (6). Джессика Пегула (США) — 4705
  8. (8). Эмма Наварро (США) — 3589
  9. (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368
  10. (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214…

    13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2595
    14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2743…
    17 (17). Мирра Андреева (Россия) — 2578…
    27 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1885
    28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
    30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…
    35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
    64 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 987…
    67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947…
    76 (76). Анна Блинкова (Россия) — 893
    77 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888.