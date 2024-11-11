Соболенко впервые в карьере завершила сезон первой ракеткой мира

На минувшей неделе 26-летняя теннисистка вышла в полуфинал Итогового турнира, где уступила будущей победительнице американке Кори Гауфф (6:7, 3:6).
21 октября Соболенко обошла польку Игу Швентек и вернула себе статус первой ракетки мира, который она утратила в ноябре 2023 года.
Первой ракеткой России по итогам 2024 года осталась Дарья Касаткина, занимающая девятую позицию. В топ-20 рейтинга год также завершили Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (17).
Рейтинг WTA по итогам 2024 года:
- (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9416
- (2). Ига Швентек (Польша) — 8370
- (3). Кори Гауфф (США — 6530
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5344
- (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 5340
- (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171
- (6). Джессика Пегула (США) — 4705
- (8). Эмма Наварро (США) — 3589
- (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368
- (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214…
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2595
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2743…
17 (17). Мирра Андреева (Россия) — 2578…
27 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1885
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…
35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
64 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 987…
67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947…
76 (76). Анна Блинкова (Россия) — 893
77 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888.