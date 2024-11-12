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Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счетом 6:2, 6:4.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После реализованного матчбола Даниил бросил ракетку на корт и закрыл уши пальцами.

В первом матче на турнире в Турине россиянин уступил американцу Тэйлору Фритцу. Взаключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира 2024 года.

Даниил Медведев занимает 4-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года, турнир проходит с 10 по 17 ноября в Турине. Призовой фонд турнира составляет более 15 миллионов долларов. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году, из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко в 2009 году.