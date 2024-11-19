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Итальянки стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг

Теннисистки из Италии вышли в финал крупнейшего международного командного соревнования среди женщин — Кубка Билли Джин Кинг.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг, финальная часть которого проходит в испанской Малаге, итальянки обыграли сборную Польши. Решающим стал матч в парном разряде между олимпийскими чемпионками Парижа Сарой Эррани и Джасмин Паолини с представительницами Польши Игой Швентек и Катажиной Кавой. Эррани и Паолини обыграли соперниц в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Во втором сете представительницы Италии смогли отыграться со счета 1:5.

Напомним, ранее итальянка Лючия Бронцетти обыграла Магду Линетт. Позже Швентек сравняла счет, одержав победу над Джасмин Паолини.

Итальянки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг второй год подряд и сыграют там с победительницами матча между сборными Великобритании и Словакии.

В прошлом году теннисистки из Канады впервые выиграли Кубок Билли Джин Кинг, обыграв в финале итальянок со счетом 2−0.

В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации, в сентябре 2020 года турнир был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

В 2020 году турнир выиграли российские теннисистки, одержав победу над представительницами Швейцарии. Ранее представительницы России выиграли соревнования в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.