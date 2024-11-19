Итальянки стали первыми финалистками Кубка Билли Джин Кинг

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг, финальная часть которого проходит в испанской Малаге, итальянки обыграли сборную Польши. Решающим стал матч в парном разряде между олимпийскими чемпионками Парижа Сарой Эррани и Джасмин Паолини с представительницами Польши Игой Швентек и Катажиной Кавой. Эррани и Паолини обыграли соперниц в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Во втором сете представительницы Италии смогли отыграться со счета 1:5.