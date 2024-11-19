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Федерер трогательно обратился к завершающему карьеру Надалю

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер написал трогательное обращение к Рафаэлю Надалю.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее 38-летний Надаль объявил о завершении карьеры. Последний раз он выйдет на корт в «Финале восьми» Кубка Дэвиса, который начнется сегодня, 19 ноября, в Малаге.

«Пока ты готовишься к завершению теннисной карьеры, мне есть чем поделиться, прежде чем я, возможно, расчувствуюсь.

Начнем с очевидного, ты меня обыгрывал — много раз. Больше, чем мне удавалось побеждать тебя. Ты бросал мне вызов так, как не смог бы никто другой. На грунте я чувствовал себя так, словно я забрел на задний двор твоего дома. Ты заставил меня прикладывать больше усилий, чем я когда-либо мог представить, чтобы я просто мог держаться на ногах. Ты заставил меня переосмыслить мою игру.

И знаешь, Рафа, ты заставил меня наслаждаться этой игрой еще больше. В 2004 году я впервые стал первой ракеткой. Я думал, что нахожусь на вершине мира. И я был там, пока два месяца спустя ты не вышел на корт в Майами в своей красной майке, демонстрируя свои бицепсы, и не победил меня. Все эти разговоры, которые я слышал о тебе — об удивительном молодом игроке с Мальорки, который, вероятно, когда-то выиграет крупный турнир — это были не пустые слова.

Мы оба были в начале нашего пути, и в итоге мы прошли его вместе. Двадцать лет спустя, Рафа, я должен сказать: какая невероятная карьера! Включая 14 побед на “Ролан Гаррос” — исторический результат! Ты заставил Испанию гордиться… Ты заставил весь теннисный мир гордиться…

Знаю, Рафа, ты сосредоточен на последнем этапе своей эпической карьеры. Мы поговорим, когда все закончится. А пока я просто хочу поздравить твою семью и команду, которые сыграли огромную роль в твоих успехах. Хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет так же упорно болеть за все, что ты будешь делать в будущем.

Всего тебе наилучшего, твой фанат, Роджер», — написал Федерер в соцсетях.

Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. Он выиграл 22 турнира Большого шлема, что является вторым результатом в истории среди мужчин. Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».