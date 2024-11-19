Федерер трогательно обратился к завершающему карьеру Надалю

«Пока ты готовишься к завершению теннисной карьеры, мне есть чем поделиться, прежде чем я, возможно, расчувствуюсь.



Начнем с очевидного, ты меня обыгрывал — много раз. Больше, чем мне удавалось побеждать тебя. Ты бросал мне вызов так, как не смог бы никто другой. На грунте я чувствовал себя так, словно я забрел на задний двор твоего дома. Ты заставил меня прикладывать больше усилий, чем я когда-либо мог представить, чтобы я просто мог держаться на ногах. Ты заставил меня переосмыслить мою игру.



И знаешь, Рафа, ты заставил меня наслаждаться этой игрой еще больше. В 2004 году я впервые стал первой ракеткой. Я думал, что нахожусь на вершине мира. И я был там, пока два месяца спустя ты не вышел на корт в Майами в своей красной майке, демонстрируя свои бицепсы, и не победил меня. Все эти разговоры, которые я слышал о тебе — об удивительном молодом игроке с Мальорки, который, вероятно, когда-то выиграет крупный турнир — это были не пустые слова.



Мы оба были в начале нашего пути, и в итоге мы прошли его вместе. Двадцать лет спустя, Рафа, я должен сказать: какая невероятная карьера! Включая 14 побед на “Ролан Гаррос” — исторический результат! Ты заставил Испанию гордиться… Ты заставил весь теннисный мир гордиться…



Знаю, Рафа, ты сосредоточен на последнем этапе своей эпической карьеры. Мы поговорим, когда все закончится. А пока я просто хочу поздравить твою семью и команду, которые сыграли огромную роль в твоих успехах. Хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет так же упорно болеть за все, что ты будешь делать в будущем.



Всего тебе наилучшего, твой фанат, Роджер», — написал Федерер в соцсетях.