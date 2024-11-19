«Я с удовольствием поехал бы домой». Фритц — о предстоящей финальной стадии Кубка Дэвиса

"Я с удовольствием поехал бы домой, но у нас сильная команда, и мы хотим выложиться по максимуму, чтобы взять титул. Я не могу подводить ребят. Я должен выйти и показать свой максимум, поэтому я буду там [в Малаге].
Думаю, я могу извлечь много позитива из матчей с Янником [Синнером]. Сейчас он лучший в мире, играет лучше всех", — сказал Фритц во время пресс-конференции после финального матча Итогового турнира.
Сегодня, 19 ноября, стартует финальная стадия Кубка Дэвиса. Первый матч Фритца состоится только 21 ноября против австралийца Александра Попырина. В случае победы он встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.
В 2024 году Фритц завоевал два титула — Истбурн и Делрэй-Бич.