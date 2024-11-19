Синнер обошел Алькараса на $7 млн по сумме призовых за сезон

Топ-10 сумм, которые выиграли теннисисты в 2024 году, опубликовала АТР на своем официальном сайте.
Синнер находится на уверенном первом месте не только в мировом рейтинге, но и в денежном: он смог заработать $16 946 149 за 2024 год. Испанец Алькарас, забравший в этом году два чемпионских титула в Большом шлеме (Уимблдон и Ролан Гаррос), получил заметно меньше — $9 850 338. Замыкает тройку лидеров рейтинга Александр Зверев, у него $8 995 103.
Из российских теннисистов в топ-10 по призовым вошли Андрей Рублёв ($4 130 816) и Даниил Медведев ($5 615 756).
Список теннисистов и их денежных наград:
- Янник Синнер (Италия) — $ 16 946 149;
- Карлос Алькарас (Испания) — $ 9 850 338;
- Александр Зверев (Германия) — $ 8 995 103;
- Тейлор Фриц (США) — $ 7 006 195;
- Даниил Медведев (Россия) — $ 5 615 756;
- Каспер Рууд (Норвегия) — $ 5 065 307;
- Новак Джокович (Сербия) — $ 4 421 915;
- Андрей Рублёв (Россия) — $ 4 130 816;
- Алекс де Минор (Австралия) — $ 4 080 046;
- Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 528 424.