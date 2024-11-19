Синнер обошел Алькараса на $7 млн по сумме призовых за сезон

Синнер находится на уверенном первом месте не только в мировом рейтинге, но и в денежном: он смог заработать $16 946 149 за 2024 год. Испанец Алькарас, забравший в этом году два чемпионских титула в Большом шлеме (Уимблдон и Ролан Гаррос), получил заметно меньше — $9 850 338. Замыкает тройку лидеров рейтинга Александр Зверев, у него $8 995 103.