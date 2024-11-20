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Мария Шарапова обратилась к Рафаэлю Надалю после его завершения карьеры

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, высказалась о Рафаэле Надале, завершившем карьеру после матча Кубка Дэвиса — 2024.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Никто не сравнится с тобой. Я испытываю огромное уважение к тебе, твоей стойкости, любви к борьбе и твоему классу, который ты проявлял даже в свой самый трудный день», — написала Шарапова на своей странице в соцсетях.

19 ноября Рафаэль Надаль проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6) в ¼ финала Кубка Дэвиса-2024. Этот турнир станет последним в карьере 38-летнего испанца.

По словам самого Надаля, решение завершить карьеру даётся ему непросто, однако основная причина — большое количество травм, которые не дают ему возможности играть на прежнем уровне. Надаль 14-кратный обладатель чемпионского титула на Ролан Гаррос. Всего за карьеру он 22 раза выигрывал финалы турниров Большого шлема.