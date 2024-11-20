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Надаль дважды за последние 15 лет становился первой ракеткой мира, Джокович — в три раза больше

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль за последние 15 лет становился первой ракеткой мира в 2010 и 2013 году.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2010 году у Надаля на счету было 13 030 очков, в 2013 году — 12 450. Сербский теннисист Новак Джокович достигал первого места шесть раз за последние 15 лет — в 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 году. По одному разу на счету Маррея в 2016 и Синнера в 2024.

На данный момент первой ракеткой мира является итальянский спортсмен Янник Синнер.

Напомним, что Надаль официально завершил карьеру после матча ¼ финала Кубка Дэвиса — 2024.

Полный список первых ракеток мира за последние 15 лет в мужском одиночном разряде:

1. Джокович — 16585 очков (2015)
2. Джокович — 13630 (2011)
3. Надаль — 13030 (2013)
4. Джокович — 12920 (2012)
5. Надаль — 12450 (2010)
6. Маррей — 12410 (2016)
7. Джокович — 12260 (2014)
8. Джокович — 12030 (2020)
9. Синнер — 11830 (2024)
10. Джокович — 11780 (2016).