Надаль дважды за последние 15 лет становился первой ракеткой мира, Джокович — в три раза больше

В 2010 году у Надаля на счету было 13 030 очков, в 2013 году — 12 450. Сербский теннисист Новак Джокович достигал первого места шесть раз за последние 15 лет — в 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 году. По одному разу на счету Маррея в 2016 и Синнера в 2024.
На данный момент первой ракеткой мира является итальянский спортсмен Янник Синнер.
Напомним, что Надаль официально завершил карьеру после матча ¼ финала Кубка Дэвиса — 2024.
Полный список первых ракеток мира за последние 15 лет в мужском одиночном разряде:
1. Джокович — 16585 очков (2015)
2. Джокович — 13630 (2011)
3. Надаль — 13030 (2013)
4. Джокович — 12920 (2012)
5. Надаль — 12450 (2010)
6. Маррей — 12410 (2016)
7. Джокович — 12260 (2014)
8. Джокович — 12030 (2020)
9. Синнер — 11830 (2024)
10. Джокович — 11780 (2016).