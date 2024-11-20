Надаль дважды за последние 15 лет становился первой ракеткой мира, Джокович — в три раза больше

В 2010 году у Надаля на счету было 13 030 очков, в 2013 году — 12 450. Сербский теннисист Новак Джокович достигал первого места шесть раз за последние 15 лет — в 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 году. По одному разу на счету Маррея в 2016 и Синнера в 2024.