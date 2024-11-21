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10 самых красивых теннисисток

Теннисный сезон подошел к концу, и спортсменки отправились на заслуженный отдых. Посмотрим на подборку самых красивых девушек, выступающих в туре, а также на тех, кто уже завершил свою карьеру, но запомнился болельщикам своей внешностью и игрой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Ана Иванович

Победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и бывшая первая ракетка мира Иванович выходя на корт притягивала взгляды зрителей. Они восхищались не только ее игрой, но и яркой внешностью.

Источник: Соцсети

В декабре 2016 года Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. С осени 2014 года Иванович состоит в отношениях с чемпионом мира в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. У пары двое детей.

Паула Бадоса

Испанская теннисистка и экс-вторая ракетка мира восстановилась от травм и вновь радует болельщиков своим появлением на корте. Бадоса уверенно выступила во второй половине сезона и закончила год на 12-м месте в мировом рейтинге.

Источник: Соцсети

В прошлом году Паула стала одной из героинь документального сериала о закулисье теннисного тура «Брейк-Пойнт» от Netflix.

Анна Курникова

Главная звезда российского тенниса 90-х. Курникова проявила себя не только в профессиональном спорте, но и вне его. Она пробовала себя в модельном бизнесе, играла в кино, снималась для обложек глянцевых журналов и заключила множество рекламных контрактов.

Источник: Соцсети

В 2001 году Анна снялась в клипе на песню Escape («Побег», 2001) у Энрике Иглесиаса. После этого у них завязались отношения. Пара воспитывает троих детей.

Свой последний матч на профессиональном уровне Анна провела в мае 2003 года.

Эмма Радукану

Британка покорила весь мир, когда в 2021 году в 18-летнем возрасте выиграла Открытый чемпионат США, пробившись в основную сетку через квалификацию. Она стала единственной теннисисткой, кому удалось сделать это.

Источник: Соцсети

Эмма Радукану нравится болельщикам за миловидную внешность и интересную игру на корте. Она закончила сезон, занимая 58-е место в мировом рейтинге.

Анастасия Потапова

Российская теннисистка — одна из самых привлекательных спортсменок в туре. Потапова не сдерживает эмоций на корте и ярко реагирует на события, которые происходят по ходу матча.

Источник: Соцсети

В этом году Анастасия Потапова дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», а также вышла в четвертьфинал на нескольких менее крупных турнирах. Спортсменка завершила сезон на 35-й строчке в мировом рейтинге.

Айла Томлянович

Первая ракетка Австралии не раз снималась для глянцевых журналов. Томлянович, также как и Паула Бадоса была одной из героинь в документальном сериале «Брейк-Пойнт» от Netflix.

Источник: Соцсети

Теннисистка завершила сезон на 84-м месте в мировом рейтинге, сыграв заключительный матч на турнире в Мексике.

Анна Калинская

В этом году к Анне Калинской приковано повышенное внимание СМИ и болельщиков. Она провела успешный сезон, впервые добравшись до четвертьфинала на турнире Большого шлема. Это произошло в начале года на Открытом чемпионате Австралии.

Источник: Соцсети

Также Анна стала более известна мировой общественности после новости о романе с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

В этом сезоне Анна Калинская установила личный рекорд, поднявшись на 11-е место в мировом рейтинге.

Эжени Бушар

Канадская спортсменка помогла своей сборной впервые выиграть Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году.

Источник: Соцсети

Она считается одной и самых красивых теннисисток. Это подтверждается любовью миллионов болельщиков и множеством рекламных контрактов.

Арина Соболенко

Первая ракетка мира провела ярчайший сезон. Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Она стала лицом бренда роскошных швейцарских часов и приняла участие в разных рекламных кампаниях.

Источник: Соцсети

Соболенко влюбила в себя тысячи фанатов по всему миру. Она выделяется на корте агрессивной игрой и стойким характером.

Мария Шарапова

Самая титулованная российская теннисистка и экс-первая ракетка мира всегда привлекала внимание болельщиков на корте и за его пределами.

Источник: Соцсети

Шарапова запомнилась зрителям яркой и эмоциональной игрой, а также красивыми образами. В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию Шарапову в список лучших теннисисток XXI века.