10 самых красивых теннисисток

Ана Иванович
Победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и бывшая первая ракетка мира Иванович выходя на корт притягивала взгляды зрителей. Они восхищались не только ее игрой, но и яркой внешностью.
В декабре 2016 года Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры. С осени 2014 года Иванович состоит в отношениях с чемпионом мира в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. У пары двое детей.
Паула Бадоса
Испанская теннисистка и экс-вторая ракетка мира восстановилась от травм и вновь радует болельщиков своим появлением на корте. Бадоса уверенно выступила во второй половине сезона и закончила год на 12-м месте в мировом рейтинге.
В прошлом году Паула стала одной из героинь документального сериала о закулисье теннисного тура «Брейк-Пойнт» от Netflix.
Анна Курникова
Главная звезда российского тенниса 90-х. Курникова проявила себя не только в профессиональном спорте, но и вне его. Она пробовала себя в модельном бизнесе, играла в кино, снималась для обложек глянцевых журналов и заключила множество рекламных контрактов.
В 2001 году Анна снялась в клипе на песню Escape («Побег», 2001) у Энрике Иглесиаса. После этого у них завязались отношения. Пара воспитывает троих детей.
Свой последний матч на профессиональном уровне Анна провела в мае 2003 года.
Эмма Радукану
Британка покорила весь мир, когда в 2021 году в 18-летнем возрасте выиграла Открытый чемпионат США, пробившись в основную сетку через квалификацию. Она стала единственной теннисисткой, кому удалось сделать это.
Эмма Радукану нравится болельщикам за миловидную внешность и интересную игру на корте. Она закончила сезон, занимая 58-е место в мировом рейтинге.
Анастасия Потапова
Российская теннисистка — одна из самых привлекательных спортсменок в туре. Потапова не сдерживает эмоций на корте и ярко реагирует на события, которые происходят по ходу матча.
В этом году Анастасия Потапова дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», а также вышла в четвертьфинал на нескольких менее крупных турнирах. Спортсменка завершила сезон на 35-й строчке в мировом рейтинге.
Айла Томлянович
Первая ракетка Австралии не раз снималась для глянцевых журналов. Томлянович, также как и Паула Бадоса была одной из героинь в документальном сериале «Брейк-Пойнт» от Netflix.
Теннисистка завершила сезон на 84-м месте в мировом рейтинге, сыграв заключительный матч на турнире в Мексике.
Анна Калинская
В этом году к Анне Калинской приковано повышенное внимание СМИ и болельщиков. Она провела успешный сезон, впервые добравшись до четвертьфинала на турнире Большого шлема. Это произошло в начале года на Открытом чемпионате Австралии.
Также Анна стала более известна мировой общественности после новости о романе с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
В этом сезоне Анна Калинская установила личный рекорд, поднявшись на 11-е место в мировом рейтинге.
Эжени Бушар
Канадская спортсменка помогла своей сборной впервые выиграть Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году.
Она считается одной и самых красивых теннисисток. Это подтверждается любовью миллионов болельщиков и множеством рекламных контрактов.
Арина Соболенко
Первая ракетка мира провела ярчайший сезон. Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Она стала лицом бренда роскошных швейцарских часов и приняла участие в разных рекламных кампаниях.
Соболенко влюбила в себя тысячи фанатов по всему миру. Она выделяется на корте агрессивной игрой и стойким характером.
Мария Шарапова
Самая титулованная российская теннисистка и экс-первая ракетка мира всегда привлекала внимание болельщиков на корте и за его пределами.
Шарапова запомнилась зрителям яркой и эмоциональной игрой, а также красивыми образами. В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию Шарапову в список лучших теннисисток XXI века.