10 самых красивых теннисисток

Теннисный сезон подошел к концу, и спортсменки отправились на заслуженный отдых. Посмотрим на подборку самых красивых девушек, выступающих в туре, а также на тех, кто уже завершил свою карьеру, но запомнился болельщикам своей внешностью и игрой.