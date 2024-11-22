Италия с Синнером в составе вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Италии третий год подряд сыграет в полуфинале командного турнира. В прошлом сезоне итальянцы выиграли второй в своей истории трофей, обыграв в финале Австралию. Именно австралийские теннисисты станут следующими соперниками Италии. В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Нидерландов.