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Италия с Синнером в составе вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Итальянские теннисисты в четвертьфинале Кубка Дэвиса обыграли сборную Аргентины.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встречи проходили в испанской Малаге. Противостояние завершилось со счетом 2−1 в пользу команды Италии.

В первом матче аргентинец Франсиско Черундоло обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:1. Затем первая ракетка мира Янник Синнер победил Себастьяна Баэса со счетом 6:2, 6:1. В парном разряде Маттео Берреттини и Синнер победили Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени (6:4, 7:5) и обеспечили своей сборной общую победу в противостоянии.

Сборная Италии третий год подряд сыграет в полуфинале командного турнира. В прошлом сезоне итальянцы выиграли второй в своей истории трофей, обыграв в финале Австралию. Именно австралийские теннисисты станут следующими соперниками Италии. В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Нидерландов.

Сборная Нидерландов нанесла поражение испанцам в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 2−1. Последнюю игру в одиночном разряде в своей карьере провел 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. В последнем матче легендарный испанец уступил в двух сетах Ботику ван де Зандсхулпу.