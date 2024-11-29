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Юрист: у допинг-дела Швентек нет параллелей с делом Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович сравнила между собой допинг-дела польской теннисистки Иги Швентек. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно, что вторая ракетка мира в августе сдала положительный допинг-тест на триметазидин, за что получила дисквалификацию на один месяц. В январе этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне за аналогичное вещество дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Швентек удалось установить источник — это самое главное, чего не удалось в деле Камилы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот. По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения. Поэтому и наказание в таких ситуациях — от выговора до двух лет в зависимости от степени вины. В случае с мелатонином, как правило, дают не самые большие санкции», — сказала Анцелиович.

Швентек сумела доказать, что триметазидин находился в таблетках мелатонина, которые она принимала по рекомендации врача. Согласно отчету ITIA, концентрация запрещенного вещества у Швентек составила 50 пг/мл, что в 40 раз больше, чем концентрация триметазидина в допинг-пробе Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года. Дисквалификация Швентек завершится 4 декабря 2024 года.