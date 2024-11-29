Юрист: у допинг-дела Швентек нет параллелей с делом Валиевой

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Швентек удалось установить источник — это самое главное, чего не удалось в деле Камилы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот. По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения. Поэтому и наказание в таких ситуациях — от выговора до двух лет в зависимости от степени вины. В случае с мелатонином, как правило, дают не самые большие санкции», — сказала Анцелиович.