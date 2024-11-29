Джокович объяснил, почему выбрал Энди Маррея своим тренером

«Я понял, что идеальным тренером для меня на данном этапе будет человек, который прошел через то же, что и я, многократный победитель турниров “Большого шлема”, бывший номер один», — сказал сербский теннисист в эфире Sky Sport.
«Я думал, что наша история закончена, но, оказывается, осталась ещё одна, заключительная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место рядом со мной. Добро пожаловать, тренер Энди Маррей», — сказал Джокович, как только было объявлено о сотрудничестве двух легенд тенниса.
Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. Хорват тренировал Новака с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров «Большого шлема». С марта сербский теннисист не анонсировал нового тренера.
Энди Маррей завершил карьеру в нынешнем сезоне после Уимблдона. Британец выиграл 46 турниров ATP, в том числе два раза побеждал на Уимблдоне и один раз на US Open. Он дважды побеждал на Олимпийских играх в одиночном разряде (2012, 2016). Также на счету Маррея серебро Лондона в миксте.
На данный момент 37-летний Джокович занимает 7-е место в рейтинге ATP. Мировой теннисный рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, который в 2024 году первенствовал на двух турнирах «Большого шлема» — Открытые чемпионаты Австралии и США. Также Синнер стал победителем Итогового турнира ATP 2024 года, одолев в финале в двух сетах американца Тэйлора Фрица.