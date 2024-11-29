Джокович объяснил, почему выбрал Энди Маррея своим тренером

Энди Маррей завершил карьеру в нынешнем сезоне после Уимблдона. Британец выиграл 46 турниров ATP, в том числе два раза побеждал на Уимблдоне и один раз на US Open. Он дважды побеждал на Олимпийских играх в одиночном разряде (2012, 2016). Также на счету Маррея серебро Лондона в миксте.