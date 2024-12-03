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На 91-м году жизни скончался экс-первая ракетка мира Нил Фрейзер

Австралийский теннисист, экс-первая ракетка мира, 19-кратныпобедитель турниров Большого шлема нил Фрейзер скончался на 91-м году жизни.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP/TASS

Об этом сообщает Tennis Australia.

За профессиональную карьеру Фрейзеру удалось трижды выиграть турниры серии «Большого шлема» в одиночном разряде — Уимблдон в 1960 году и Открытый чемпионат США в 1959 и 1960 годах. В парном разряде титулы «Большого шлема» он завоевывал 11 раз.

В 1984 году Фрейзер стал членом Международного зала теннисной славы. В течение 15 лет он входил в состав организационного комитета Кубка Дэвиса.

В 1963 году Фрейзер завершил свою игровую карьеру, но остался в спорте в качестве тренера и организатора соревнований и турниров.