На 91-м году жизни скончался экс-первая ракетка мира Нил Фрейзер

За профессиональную карьеру Фрейзеру удалось трижды выиграть турниры серии «Большого шлема» в одиночном разряде — Уимблдон в 1960 году и Открытый чемпионат США в 1959 и 1960 годах. В парном разряде титулы «Большого шлема» он завоевывал 11 раз.