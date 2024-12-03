На 91-м году жизни скончался экс-первая ракетка мира Нил Фрейзер

Об этом сообщает Tennis Australia.
За профессиональную карьеру Фрейзеру удалось трижды выиграть турниры серии «Большого шлема» в одиночном разряде — Уимблдон в 1960 году и Открытый чемпионат США в 1959 и 1960 годах. В парном разряде титулы «Большого шлема» он завоевывал 11 раз.
В 1984 году Фрейзер стал членом Международного зала теннисной славы. В течение 15 лет он входил в состав организационного комитета Кубка Дэвиса.
В 1963 году Фрейзер завершил свою игровую карьеру, но остался в спорте в качестве тренера и организатора соревнований и турниров.