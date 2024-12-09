«Люблю деньги». Медведев — о сумме, которая ему необходима

«Аппетиты всегда растут, как вот жизнь складывается — магия. Тогда бы очень расстроился, конечно, если бы в итоге закончил. Но сейчас, наверное, этой суммы или нет, или она очень большая. Миллиард. Ну, я бы, наверное, подумал. Скажем так, я люблю деньги… Это слишком длинная тема. То есть, когда говорю, что люблю деньги, могу это объяснить, как и почему. Насколько не люблю люблю теннис, настолько он мне и нравится. Жить тяжело без соревнований, поэтому стараюсь, играю, зарабатываю», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале BetBoom.
В октябре Даниил Медведев на выставочном турнире в Саудовской Аравии заработал 146 млн рублей за 69 минут, уступив первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 0:6, 3:6.
Также Даниил Медведев рассказал, в каком городе на Итоговом турнире ATP ему больше нравилось играть, — в Лондоне или в Турине.
«На самом деле — там и там. Хорошо, где-то есть везде свои минусы, плюсы. Поэтому крутой турнир и в Лондоне, и в Турине был. Поскольку мало игроков, всем достаётся корт и потренироваться. Хорошая еда, хорошая организация. Поэтому даже не знаю, что назвать. Но в Турине круто, в Лондоне тоже было круто. В Лондоне выиграл, надо в Турине попробовать», — добавил российский теннисист.
Итоговый чемпионат ATP с 2009 до 2021 года проходил в Лондоне. После турнир переехал в итальянский Турин. Он останется в Италии до 2030 года. Даниил Медведев становился победителем Итогового турнира в 2020 году.
Даниил Медведев завершил сезон без титулов впервые с 2017 года. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.