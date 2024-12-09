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Андрей Рублев: Я один из худших игроков у сетки

Российский теннисист Андрей Рублев назвал игру у сетки своим серьезным недостатком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я вхожу в первую десятку рейтинга, но я один из худших игроков у сетки! Другие игроки в топ-10 могут бить по мячам из сложных позиций, мои же удары порой приземляются за пределами корта», — приводит слова теннисиста Tennis365.

«Поэтому я пытаюсь работать над такими деталями, уделяю им больше времени, чем раньше. Раньше я был одержим только своим форхендом. Сейчас же я немного более открыт для работы и над другими аспектами своей игры во время тренировок», — добавил Рублев.

27-летний Рублев является 8-й ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.