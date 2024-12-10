Карен Хачанов: российские теннисисты скучают по Кубку Дэвиса

Напомним, Хачанов в составе сборной России вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карцевым и Евгением Донским стали обладателями Кубка Дэвиса в 2021 году. В финале российские теннисисты обыграли сборную Хорватии.
«Конечно, мы скучаем по Кубку Дэвиса, по командному чемпионату мира. Мы с ребятами всегда играли за сборную, желание играть за национальную команду есть и будет», — приводит слова Хачанова ТАСС.
В этом году Кубок Дэвиса второй раз подряд выиграла сборная Италии. Итальянцы в финале обыграли сборную Нидерландов.
В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии. С тех пор в них не проводят турниры, а сборные не могут выступать на командных соревнованиях — Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Российская команда является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021).