Карен Хачанов: российские теннисисты скучают по Кубку Дэвиса

В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии. С тех пор в них не проводят турниры, а сборные не могут выступать на командных соревнованиях — Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Российская команда является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021).