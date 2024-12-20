Половина оскорблений в адрес теннисистов идет от игроков на ставках

Отмечается что в период с января по октябрь 2024 года сервис Threat Matrix отследил 2,47 млн ​​сообщений. Около 12 тысяч сообщений и комментариев нарушали правила социальных сетей. Это привело к их удалению, а в некоторых случаях и к удалению самого аккаунта. Оскорбительные комментарии с 15 профилей были переданы в национальные правоохранительные органы для принятия мер.