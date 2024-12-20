Половина оскорблений в адрес теннисистов идет от игроков на ставках

Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA), Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциация тенниса США (USTA) представили результаты исследования в рамках борьбы с оскорблениями в Интернете в адрес спортсменов, официальных лиц и других людей, относящихся к теннису.
Организации объединились в прошлом году, чтобы создать сервис Threat Matrix, который отслеживает аккаунты игроков в пяти основных соцсетях. Новый сервис использует искусственный интеллект и работает на 39 языках. Система защищает 7 739 аккаунтов игроков участвующих в турнирах ITF World Tennis Tour, и 563 игрока, участвующих в турнирах WTA. Все спортсмены, сыгравшие в основной сетке и квалификационных раундах Уимблдона и Открытого чемпионата США, также были охвачены системой Threat Matrix.
«Защита наших игроков и всей теннисной семьи от оскорблений в Интернете очень важна для всех нас. Именно поэтому год назад мы объединились, чтобы создать службу проактивного мониторинга для наших спортсменов и официальных лиц», — приводит слова представителя ITF, WTA, AELTC и USTA пресс-служба WTA.
Отмечается что в период с января по октябрь 2024 года сервис Threat Matrix отследил 2,47 млн сообщений. Около 12 тысяч сообщений и комментариев нарушали правила социальных сетей. Это привело к их удалению, а в некоторых случаях и к удалению самого аккаунта. Оскорбительные комментарии с 15 профилей были переданы в национальные правоохранительные органы для принятия мер.