Мирра Андреева и Арина Соболенко разгромили Бадосу и Швентек

Выставочный турнир проходит в столице ОАЭ Абу-Даби. Мирра Андреева и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграли представительницу Испании Паулу Бадосу и вторую ракетку мира из Польши Игу Швентек со счетом 6:1.
Андреева и Соболенко выступают за команду «Хоукс» («Ястребы»). Вместе с ними в коллективе играют австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.
Паула Бадоса и Ига Швентек представляют «Иглз» («Орлы»). Также в команде с девушками выступают грек Стефанос Циципас и представитель Казахстана Александр Шевченко.
Позднее в очном противостоянии Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу со счетом 6:2. А Томпсон и Нагал уступили Циципасу и Шевченко. Таким образом общий счет между командами 18−7 в пользу «Хоукс» (Ястребы).
Выставочный турнир World Tennis League завершится 22 декабря.