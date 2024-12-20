Мирра Андреева и Арина Соболенко разгромили Бадосу и Швентек

Выставочный турнир проходит в столице ОАЭ Абу-Даби. Мирра Андреева и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграли представительницу Испании Паулу Бадосу и вторую ракетку мира из Польши Игу Швентек со счетом 6:1.