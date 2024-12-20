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Мирра Андреева и Арина Соболенко разгромили Бадосу и Швентек

Андреева и Соболенко выступают в одной команде на выставочном турнире World Tennis League.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Выставочный турнир проходит в столице ОАЭ Абу-Даби. Мирра Андреева и первая ракетка мира Арина Соболенко обыграли представительницу Испании Паулу Бадосу и вторую ракетку мира из Польши Игу Швентек со счетом 6:1.

Андреева и Соболенко выступают за команду «Хоукс» («Ястребы»). Вместе с ними в коллективе играют австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Паула Бадоса и Ига Швентек представляют «Иглз» («Орлы»). Также в команде с девушками выступают грек Стефанос Циципас и представитель Казахстана Александр Шевченко.

Позднее в очном противостоянии Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу со счетом 6:2. А Томпсон и Нагал уступили Циципасу и Шевченко. Таким образом общий счет между командами 18−7 в пользу «Хоукс» (Ястребы).

Выставочный турнир World Tennis League завершится 22 декабря.