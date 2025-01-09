Марат Сафин назвал двух фаворитов Australian Open 2025 года

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2005 года назвал фаворитов мужского розыгрыша Australian Open — 2025.
«Я думаю, что Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов. Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькарас и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».
Алькарас и Синнер попали в разные половины сетки, их потенциальная встреча может состояться лишь в финале.
В 2024 году в финале Australian Open Янник Синнер в драматичном пятисетовом поединке переиграл россиянина Даниила Медведева — 3−6, 3−6, 6−4, 6−4, 6−3.