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Марат Сафин назвал двух фаворитов Australian Open 2025 года

Первый турнир «Большого шлема» нового сезона стартует в Мельбурне в воскресенье, 12 января.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2005 года назвал фаворитов мужского розыгрыша Australian Open — 2025.

«Я думаю, что Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов. Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькарас и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Алькарас и Синнер попали в разные половины сетки, их потенциальная встреча может состояться лишь в финале.

В 2024 году в финале Australian Open Янник Синнер в драматичном пятисетовом поединке переиграл россиянина Даниила Медведева — 3−6, 3−6, 6−4, 6−4, 6−3.