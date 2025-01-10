Медведев о подготовке к Аustralian Open: Одна из лучших предсезонок в жизни

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге встретится с занимающим 414-е место в мировом рейтинге Касидитом Самреем из Таиланда. Самрей получил уайлд кард от организаторов турнира. Ранее теннисисты ни разу не играли между собой.
«Чувствую себя замечательно. Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель — это много.
В прошлом году я тоже не играл турниров перед Australian Open. По-моему, сезон слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, но в России очень важна ночь с 31-го декабря на 1-е января — это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки и так далее. И я в этот момент хочу быть дома.
Не думаю, что буду играть что-то перед Australian Open, потому что хочу проводить время с семьей — которая растет», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Несколько дней назад Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Спортсмен опубликовал фотографию из роддома, на которой запечатлен вместе с новорожденным малышом и дочкой Алисой.
Напомним, в прошлом сезоне Медведев дошел до финала, где в пятисетовом матче утсупил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист $1 177 810.