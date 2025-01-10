Медведев о подготовке к Аustralian Open: Одна из лучших предсезонок в жизни

«Чувствую себя замечательно. Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель — это много.



В прошлом году я тоже не играл турниров перед Australian Open. По-моему, сезон слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, но в России очень важна ночь с 31-го декабря на 1-е января — это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки и так далее. И я в этот момент хочу быть дома.



Не думаю, что буду играть что-то перед Australian Open, потому что хочу проводить время с семьей — которая растет», — сказал Медведев на пресс-конференции.