Шнайдер, Самсонова, Потапова и Павлюченкова вышли во 2-й круг AO

Потапова в стартовом матче турнира одержала победу над пробившейся в основную сетку через квалификацию словенкой Тамарой Зиданшек (6:2, 7:5). Во втором круге она сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая в первом круге обыграла китаянку Юань Юэ (6:4, 4:6, 6:3).