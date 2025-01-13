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Шнайдер, Самсонова, Потапова и Павлюченкова вышли во 2-й круг AO

Российские теннисистки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова выиграли стартовые матчи на Australian Open.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Shi Tang/Getty Images

Шнайдер, получившая 12-й номер посева на турнире, одержала победу над 56-й ракеткой мира итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:6, 6:4). Ее следующей соперницей на турнире станет австралийка Айла Томлянович, занимающая 114-е место в одиночном рейтинге WTA.

Самсонова, выступающая на турнире под 25-м номером посева, обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (6:2, 6:4). Во втором круге ей предстоит сыграть с 55-й ракеткой мира сербкой Ольгой Данилович.

Потапова в стартовом матче турнира одержала победу над пробившейся в основную сетку через квалификацию словенкой Тамарой Зиданшек (6:2, 7:5). Во втором круге она сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая в первом круге обыграла китаянку Юань Юэ (6:4, 4:6, 6:3).

Полина Кудерметова проиграла свой стартовый матч на Australian Open, уступив 26-й ракетке мира Магдалене Френх (4:6, 4:6). Также турнир в Мельбурне покинула белорусская теннисистка Виктория Азаренко, проигравшая в первой круге Лючии Бронцетти (2:6, 7:6).

Во вторник, 14 января, еще пять россиянок стартуют на Australian Open.

  • Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);
  • Дарья Касаткина — Виктория Томова (Болгария);
  • Эрика Андреева — Чжэн Сайсай (Китай);
  • Анна Калинская — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • Вероника Кудерметова — Оливия Гадецки (Австралия).

Ранее во второй круг Australian Open вышли россиянки Мирра Андреева и Анна Блинкова.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).