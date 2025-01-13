Циципас сенсационно проиграл в первом круге Australian Open

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Циципас сделал 13 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Михельсен исполнил семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.
Циципас вылетел в первом круге Australian Open впервые с 2018 года. С тех пор он неизменно проходил два первых круга на турнире, трижды добиравшись до полуфинала и однажды — до финала.
«Это довольно иронично. План был в том, чтобы постараться пройти здесь как можно дальше. Я знал, что для этого прежде всего надо отказаться от участия в паре. Думаю, меня настигла карма. Я не смог сыграть так, как надеялся. А цель была в том, чтобы набраться сил и подойти свежим к более поздним стадиям турнира.
Самое неприятное в поражении на старте “Большого шлема” — это то, что остается слишком много времени на восстановление. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот. Просто отстой, что я буду сидеть без дела еще какое-то время до следующего турнира», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.
Циципас был посеян на Australian Open под 11-м номером. 26-летний грек занимает 12-е место в одиночном рейтинге ATP. На данный момент он является самым высокрейтинговым теннисистом, который не сумел пройти первый круг нынешнего розыгрыша турнира.
Во втором круге Михельсен сыграет с обладателем уайлд-кард австралийцем Джеймсом Маккейбом, который уверенно обыграл испанца Мартина Ландалусе (6:4, 6:3, 6:4).
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).