Циципас сенсационно проиграл в первом круге Australian Open

«Это довольно иронично. План был в том, чтобы постараться пройти здесь как можно дальше. Я знал, что для этого прежде всего надо отказаться от участия в паре. Думаю, меня настигла карма. Я не смог сыграть так, как надеялся. А цель была в том, чтобы набраться сил и подойти свежим к более поздним стадиям турнира.



Самое неприятное в поражении на старте “Большого шлема” — это то, что остается слишком много времени на восстановление. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот. Просто отстой, что я буду сидеть без дела еще какое-то время до следующего турнира», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.