Кафельников уверен, что россиянки произведут фурор на Australian Open

«Результаты первых двух недель регулярного сезона были хорошими, поэтому для нас все это выглядит оптимистично. Чего нельзя сказать о мужской половине, у ребят достойных результатов не было, чтобы мы могли о чем-то говорить. А девочки играли хорошо — и Диана Шнайдер, и Люда Самсонова, и Мирра Андреева. Оптимизм есть. Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что они могут претендовать на чемпионский титул. Но фурор произвести могут, в этом я уверен», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».