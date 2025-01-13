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Кафельников уверен, что россиянки произведут фурор на Australian Open

Экс первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением об уровне игры россиян на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open — 2024).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Результаты первых двух недель регулярного сезона были хорошими, поэтому для нас все это выглядит оптимистично. Чего нельзя сказать о мужской половине, у ребят достойных результатов не было, чтобы мы могли о чем-то говорить. А девочки играли хорошо — и Диана Шнайдер, и Люда Самсонова, и Мирра Андреева. Оптимизм есть. Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что они могут претендовать на чемпионский титул. Но фурор произвести могут, в этом я уверен», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в понедельник, 13 января, россиянки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли во второй круг Australian Open — 2024, который сейчас проходит в Мельбурне. Одна из самых юных теннисисток турнира Мирра Андреева также выиграла стартовый матч.

Среди мужчин первый круг не смогли преодолеть Роман Сафиуллин и Павел Котов. Впереди поединки Даниила Медведева и Андрея Рублёва.