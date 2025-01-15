Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.