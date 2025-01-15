Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Арина Соболенко победила испанку Джессику Манейро в матче 1/32 финала Australian Open. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой сильнейшей теннисистки мира со счетом 6:3, 7:5.
При этом во втором сете Арина уступала со счетом 2:5, но смогда выиграть пять подряд геймов и закрыть вопрос о победительнице данного противостояния. В следующем раунде Соболенко будет противостоять датчанка Клара Тоусон.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.