Павлюченкова обыграла Потапову во втором круге Australian Open

Матч продолжался 2 часа 13 минут. Павлюченкова выполнила одну подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Потапова сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Встреча российских теннисисток дважды прерывалась из-за дождя.
Павлюченкова в седьмой раз в своей карьере вышла в третий круг Australian Open. Ее лучшим результатом остается ¼ финала, до которой она добиралась трижды — в 2017, 2019 и 2020 годах.
В третьем круге Australian Open Павлюченкова сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, которая сегодня сенсационно обыграла прошлогоднюю финалистку турнира и пятую ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая (6:7, 3:6). В случае победы над Зигемунд 33-летняя россиянка в четвертом круге может сыграть с соотечественницей Дианой Шнайдер.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).