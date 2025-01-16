Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open

Касаткина встречалась с представительницей Китая Ван Яфань. Россиянка отдала сопернице лишь два гейма в двух сетах и победила со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Касаткина впервые с 2022 года пробилась в третий круг Australian Open.
В другом матче дня представительница Казахстана Юлия Путинцева одержала победу над китаянкой Чжан Шуай в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Спортсменки провели на корте чуть более часа. В третьем круге Путинцева сыграет против Касаткиной.
Счет личных встреч между теннисистками 2:1 в пользу 27-летней Касаткиной. Последний раз девушки играли между собой в конце прошлого года на турнире в Нинбо. Матч завершился в пользу Дарьи Касаткиной со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). Впоследствии первая ракетка России одержала победу на турнире, обыграв соотечественницу Мирру Андрееву.
Ранее в третий круг Australian Open вышли россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая.