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Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (2:6, 3:6) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Graham Denholm/Getty Images

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

В третьем круге Хаддад-Майя, занимающая 17-е место в одиночном рейтинге WTA, сыграет с победительницей сегодняшнего матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и британкой Кэти Бултер.

Эрика Андреева является старшей сестрой 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет. Для Эрики, занимающей 86-е место в одиночном рейтинге WTA, это было первое выступление в основной сетке Australian Open.

Ее младшая сестра Мирра успешно преодолела барьер второго круга. За выход в ⅛ финала Australian Open она сыграет с 26-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши. Матч состоится в пятницу, 17 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).