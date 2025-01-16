Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг Australian Open

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех. Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.