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Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

Представительница Казахстана Елена Рыбакина разгромила соперницу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Седьмая ракетка мира Рыбакина одержала победу над занимающей 191-е место в мировом рейтинге американкой Ивой Йович в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

В третьем круге Рыбакина сыграет против 33-й ракетки мира из Украины Даяны Ястремской. Ранее соперницы ни разу не встречались между собой.

Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, которая одержала 50+ побед на турнирах Большого шлема с 2020 года, сообщает Opta Ace.

По информации источника, ранее в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема 50 и более побед одержали четыре теннисистки: Онс Жабер из Туниса, американка Коко Гауфф, первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница Польши Ига Швентек.

Напомним, в 2023 году Рыбакина дошла до финала турнира, где уступила Арине Соболенко.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810.