Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

По информации источника, ранее в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема 50 и более побед одержали четыре теннисистки: Онс Жабер из Туниса, американка Коко Гауфф, первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница Польши Ига Швентек.