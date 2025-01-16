Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

Седьмая ракетка мира Рыбакина одержала победу над занимающей 191-е место в мировом рейтинге американкой Ивой Йович в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
В третьем круге Рыбакина сыграет против 33-й ракетки мира из Украины Даяны Ястремской. Ранее соперницы ни разу не встречались между собой.
Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, которая одержала 50+ побед на турнирах Большого шлема с 2020 года, сообщает Opta Ace.
По информации источника, ранее в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема 50 и более побед одержали четыре теннисистки: Онс Жабер из Туниса, американка Коко Гауфф, первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница Польши Ига Швентек.
Напомним, в 2023 году Рыбакина дошла до финала турнира, где уступила Арине Соболенко.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810.