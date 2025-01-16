Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала все пять брейк-пойнтов. Бултер выполнила пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
В третьем круге Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, которая сегодня обыграла россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3). Счет в личных встречах у Кудерметовой и Хаддад-Майи равный — 2−2.
Кудерметова впервые с 2022 года вышла в третий круг турнира Большого шлема. Ранее она дважды в карьере выходила в третий круг Australian Open, ни разу не сумев пройти дальше.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).