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Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла британку Кэти Бултер (7:6, 2:6, 6:2) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала все пять брейк-пойнтов. Бултер выполнила пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

В третьем круге Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, которая сегодня обыграла россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3). Счет в личных встречах у Кудерметовой и Хаддад-Майи равный — 2−2.

Кудерметова впервые с 2022 года вышла в третий круг турнира Большого шлема. Ранее она дважды в карьере выходила в третий круг Australian Open, ни разу не сумев пройти дальше.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).