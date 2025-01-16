Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала все пять брейк-пойнтов. Бултер выполнила пять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.