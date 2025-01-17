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«Извини, приятель, я женат». Джокович ответил на выкрик c трибун

17 января сербский теннисист в трех сетах обыграл Томаша Махача из Чехии (6:1, 6:4, 6:4).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

24-кратный победитель турниров серии Большого шлема Новак Джокович рассмешил трибуны во время интервью на корте после победы над Томашем Махачем в 3-м круге Открытого чемпионата Австралии.

Джокович в послематчевом интервью говорил о своем физическом состоянии, когда с трибун раздался выкрик «Ноле, выходи за меня!».

«Извини, приятель, но я женат. Но можем сходить с тобой выпить. Хотя, возможно, ты уже выпил. Можем за выпивкой обсудить то, что говорили друг другу по ходу матча», — ответил Джокович и вызвал смех трибун.

В матче за выход в четвертьфинал Джокович сыграет против Иржи Легечки из Чехии.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).