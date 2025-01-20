Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Australian Open в парах

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер встречались с хозяйками кортов австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами встречи Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Камилла Рахимова (Россия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в парном разряде. В финале россиянки уступили дуэту из Италии Джасмин Паолини и Сара Эррани. Ранее в матче второго круга представительницы России взяли реванш у итальянок за поражение на Играх.
На этом турнире в одиночном разряде Андреева повторила свой лучший результат, дойдя до четвертого круга соревнований, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. Диана Шнайдер впервые вышла в третий круг Australian Open, но проиграла Донне Векич из Хорватии.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. В парном разряде победительницы соревнований получат чуть более $502 тысяч, финалистки — $272,7 тысяч.