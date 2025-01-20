Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Australian Open в парах

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в парном разряде. В финале россиянки уступили дуэту из Италии Джасмин Паолини и Сара Эррани. Ранее в матче второго круга представительницы России взяли реванш у итальянок за поражение на Играх.