Кудерметова уступила украинке в ⅛ финала Australian Open

Кудерметова в матче ⅛ финала встречалась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. В первом сете россиянка вела со счетом 4:1, но уступила преимущество и отдала первый сет — 4:6. Во втором сете борьбы у девушек не получилось. Свитолина одержала победу с итоговым счетом 6:4, 6:1.
В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая обыграла финалистку Australian Open-2023 Елену Рыбакину из Казахстана (3:6, 6:1, 3:6).
Вероника Кудерметова впервые с 2022 года вышла в третий круг турнира Большого шлема и сумела пройти дальше. Ранее она выходила в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2022 году.
В женской сетке турнира среди россиянок в одиночном разряде остались Дарья Касаткина, которая сегодня поборется за выход в четвертьфинал с Эммой Наварро из США и Анастасия Павлюченкова. Занимающая 32-е место в мировом рейтинге Павлюченкова сыграет в ⅛ финала против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлом году чемпионкой стала Арина Соболенко, обыграв Чжэн Циньвэнь из Китая.