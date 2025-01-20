Кудерметова уступила украинке в ⅛ финала Australian Open

В женской сетке турнира среди россиянок в одиночном разряде остались Дарья Касаткина, которая сегодня поборется за выход в четвертьфинал с Эммой Наварро из США и Анастасия Павлюченкова. Занимающая 32-е место в мировом рейтинге Павлюченкова сыграет в ⅛ финала против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.