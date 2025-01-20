Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

В предыдущем матче Рыбакина жаловалась на проблемы со спиной, по ходу встречи с Даяной Ястремской из Украины она вызывала на корт врачей. Из-за травмы спины Рыбакина не смогла сыграть на турнирах азиатской серии в конце прошлого сезона.