Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Седьмая ракетка мира Рыбакина встречалась с американкой Мэдисон Киз. Матч завершился победой Киз в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
В четвертьфинале Киз сыграет против представительницы Украины Элины Свитолиной, которая обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
В предыдущем матче Рыбакина жаловалась на проблемы со спиной, по ходу встречи с Даяной Ястремской из Украины она вызывала на корт врачей. Из-за травмы спины Рыбакина не смогла сыграть на турнирах азиатской серии в конце прошлого сезона.
Напомним, в 2023 году Елена Рыбакина дошла до финала Australian Open, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлом году чемпионкой стала Арина Соболенко, обыграв Чжэн Циньвэнь из Китая.