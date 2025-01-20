Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open

В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем встречи между американцем Алексом Микельсеном и 8-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Ранее спортсмены играли между собой 9 раз и Синнер ни разу не проиграл Де Минору.