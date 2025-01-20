Янник Синнер вышел в четвертьфинал Australian Open

Синнер встречался с 13-й ракеткий мира Хольгером Руне из Дании. 23-летний Синнер одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 13 минут. По ходу матча итальянец первым взял медицинский тайм-аут из-за недомогания, Хольгер Руне тоже прибегал к помощи врачей на корте.
Также матч Синнера и Руне был приостановлен из-за сломанного крепления сетки. Конструкция не выдержала мощной подачи первой ракетки мира.
После этой победы счет личных встреч между теннисистами стал 3−2 в пользу Синнера.
В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем встречи между американцем Алексом Микельсеном и 8-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Ранее спортсмены играли между собой 9 раз и Синнер ни разу не проиграл Де Минору.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810. В прошлом году чемпионом стал Янник Синнер, обыграв россиянина Даниила Медведева.