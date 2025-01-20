Джокович принял извинения австралийского журналиста

«Сложилась неприятная ситуация. Лично неприятная для Новака. И очевидно, что неприятная для меня. Но я считаю, что сейчас важнее всего снова сосредоточиться на теннисе. Люди из Tennis Australia сообщили мне, что команда Новака недовольна этими комментариями. Я немедленно связался с ними и принес извинения. И сейчас я хочу сделать это еще раз», — добавил австралийский журналист.