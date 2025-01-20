Джокович принял извинения австралийского журналиста

Телеканал Channel 9 — официальный бродкастер турнира. После матча Джоковича с Томашем Махачем ведущий Тони Джонс вел трансляцию на фоне радовавшихся болельщиков серба, которые скандировали «Новак, Новак», и заявил: «Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда. Хорошо, что они меня не слышат».
После следующей игры на кортах Мельбурна, в которой Новак переиграл Иржи Легечку и обеспечил выход в четвертьфинал, Джокович отказался давать интервью для Channel 9.
«Мне кажется, единственное, в чем я переступил черту, — это последняя реплика, “выгоните его”. Именно это разозлило Новака Джоковича и его команду. Я могу выкручиваться, но это можно трактовать только как отсылку к ковидному году, когда Джоковича выслали из страны. Это разозлило Новака — и теперь я прекрасно его понимаю», — заявил Тони Джонс.
«Сложилась неприятная ситуация. Лично неприятная для Новака. И очевидно, что неприятная для меня. Но я считаю, что сейчас важнее всего снова сосредоточиться на теннисе. Люди из Tennis Australia сообщили мне, что команда Новака недовольна этими комментариями. Я немедленно связался с ними и принес извинения. И сейчас я хочу сделать это еще раз», — добавил австралийский журналист.
«Новак согласился с тем, что извинения были принесены публично, как он и просил. Теперь он будет двигаться дальше и сосредотачиваться на следующем матче», — сделал официальное заявление телеканал.
20 января Джокович сыграет в четвертьфинале против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Это восьмая встреча между теннистами. На данный момент счет в противостоянии 4−3 в пользу серба.