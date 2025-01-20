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Касаткина уступила в матче за выход в ¼ финала Australian Open

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Mark Avellino/Anadolu via Getty Images

Касаткина встречалась с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро. Матч завершился победой Наварро в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут.

Эмма Наварро впервые в карьере вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии. Ранее в Мельбурне лучшим результатом американки был выход в третий круг Australian Open.

В четвертьфинале Наварро сыграет против второй ракетки мира из Польши Иги Швентек, первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, победительница Итогового турнира Коко Гауфф из США проведет поединок против испанки Паулы Бадосы, еще одна представительница США Мэдисон Киз встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлом году чемпионкой стала Арина Соболенко, обыграв Чжэн Циньвэнь из Китая.