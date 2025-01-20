Касаткина уступила в матче за выход в ¼ финала Australian Open

Касаткина встречалась с восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро. Матч завершился победой Наварро в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут.



Эмма Наварро впервые в карьере вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии. Ранее в Мельбурне лучшим результатом американки был выход в третий круг Australian Open.



В четвертьфинале Наварро сыграет против второй ракетки мира из Польши Иги Швентек, первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, победительница Итогового турнира Коко Гауфф из США проведет поединок против испанки Паулы Бадосы, еще одна представительница США Мэдисон Киз встретится с украинкой Элиной Свитолиной.