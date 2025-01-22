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Андреева и Шнайдер вышли в ½ финала Australian Open в парах

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Андреева и Шнайдер встречались с дуэтом Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли соперниц в двух сетах со счетом 6:3, 6:0 и впервые вышли в полуфинал на турнирах Большого шлема в парном разряде. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

За выход в финал Australian Open россиянки поборются с дуэтом Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США). Синякова и Таунсенд занимают первое и пятое место в мировом парном рейтинге соответственно.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в парном разряде. В финале россиянки уступили дуэту из Италии Джасмин Паолини и Сара Эррани. В матче второго круга представительницы России взяли реванш у итальянок за поражение на Играх.

На этом турнире в одиночном разряде Андреева повторила свой лучший результат, дойдя до четвертого круга соревнований, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. Диана Шнайдер впервые вышла в третий круг Australian Open, но проиграла Донне Векич из Хорватии.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. В парном разряде победительницы соревнований получат более $502,1 тысяч, финалистки — $272,7 тысяч.