Определились все участницы полуфиналов Australian Open

Американка Мэдисон Киз в четвертьфинале встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Матч завершился победой Киз в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.
Киз в третий раз в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Ранее она доходила до этой стадии турнира в 2015 и 2022 годах.
Соперницей Киз в полуфинале станет вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек. В четвертьфинале Швентек выбила из турнира другую представительницу США Эмму Наварро. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут. Для Швентек выход в полуфинал Australian Open стал вторым в карьере, ранее ей удалось дойти до этой стадии в 2022 году.
Напомним, 21 января в полуфинал вышла действующая чемпионка турнира Арина Соболенко из Беларуси. В ¼ финала она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3).
Соболенко установила рекорд ХХI века. Она одержала 19 побед подряд на турнирах Большого шлема. Ранее 19 и более матчей в Мельбурне выиграла Мартина Хингис, одержав 27 побед подряд в период с 1997-го по 2000 год.
За выход в финал турнира представительница Беларуси поборется со своей подругой Паулой Бадосой из Испании. Бадоса в четвертьфинале сенсационно обыграла американку Коко Гауфф (7:5, 6:4).
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810.