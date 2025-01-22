Определились все участницы полуфиналов Australian Open

Соперницей Киз в полуфинале станет вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек. В четвертьфинале Швентек выбила из турнира другую представительницу США Эмму Наварро. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут. Для Швентек выход в полуфинал Australian Open стал вторым в карьере, ранее ей удалось дойти до этой стадии в 2022 году.