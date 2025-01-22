Американец Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open

20-я ракетка мира Бен Шелтон одолел Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон поспорит с победителем матча между любимцем местной публики Алексом де Минором и лидером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии.
«Если буду играть с домашним фаворитом, то 100% вы, ребята, можете меня освистывать. Можете бросать мне в голову всякую всячину. Если с номером один в мире, то, вероятно, будет то же самое», — сказал Шелтон в интервью на корте после матча.
В 2023 году Бен Шелтон доходил до полуфинала US Open. Шелтон стал одним из двух теннисистов-левшей вместе с Рафаэлем Надалем, с 1988 года дошедших до полуфинала двух турниров «Большого шлема» на твердом покрытии.