Синнер стал последним полуфиналистом Australian Open

За выход в финал турнира итальянец поборется с 22-летним американцем Беном Шелтоном, который ранее одержал победу над соотечественником Синнера Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Счет личных встреч между Янником Синнером и Беном Шелтоном 4−1 в пользу первой ракетки мира.