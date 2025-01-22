Синнер стал последним полуфиналистом Australian Open

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер встречался с занимающим восьмое место в мировом рейтинге австралийцем Алексом де Минором. Матч завершился победой Синнера в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут.
За выход в финал турнира итальянец поборется с 22-летним американцем Беном Шелтоном, который ранее одержал победу над соотечественником Синнера Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Счет личных встреч между Янником Синнером и Беном Шелтоном 4−1 в пользу первой ракетки мира.
Ранее в полуфинал Australian Open вышли 10-кратный победитель турнира Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Это будет 13-я встреча теннисистов друг с другом. Счет в противостоянии 8−4 в пользу серба.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет рекордные $59,9 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист — $1 177 810.