Винный подарок для первой ракетки мира вызвал скандал в Италии

Как сообщает издание Gambero Rosso, власти итальянского города Мандурия заявили, что вино Rosso Jannik, подаренное итальянскому теннисисту, первой ракетке мира в одиночном разряде Яннику Синнеру, является настоящим примитиво, но без акцизной марки.
На Рождество муниципалитет Мандурия сделал подарок тенниститу из Южного Тироля. В честь 73-х побед, одержанных спортсменом в 2024 году, власти решили отправить ему 73 бутылки местного вина Primitivo di Manduria DOC. На вина были наклеены специально разработанные в честь Синнера, этикетки, на которых угадывался профиль спортсмена. Фотографии бутылок возмутили представителей Консорциума по охране Примитиво ди Мандурия.
По данным издания, компании Vinerie Baldari, которая приобрела бутылки для спортсмена, принадлежит одному из чиновников мэрии Мандурии, не входящему в консорциум. Компания приобрела бутылки Primitivo di Manduria DOC у консорциума, сняла старые этикетки, удалив государственную акцизную марку, напечатала персонализированные этикетки, и использовала номер партии производства исторической кооперативной компании Пулии.
Vinerie Baldari обвинили в незаконном использовании логотипов Equalitas, которые используются для обозначения экологически чистого производства.
Подарок для перовой ракетки мира привезли в Южный Тироль, в администрацию муниципалитета Сесто в провинции Больцано, там он и остался. Мэр города сообщил, что за бутылками приходила мама спортсмена. Она сказала, что ей приятно, что город Мандурия сделал такой подарок ее сыну, не стала забирать ни одной бутылки, но и не просила вернуть подарок — поэтому вино все еще лежит в администрации.