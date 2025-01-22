Винный подарок для первой ракетки мира вызвал скандал в Италии

Подарок для перовой ракетки мира привезли в Южный Тироль, в администрацию муниципалитета Сесто в провинции Больцано, там он и остался. Мэр города сообщил, что за бутылками приходила мама спортсмена. Она сказала, что ей приятно, что город Мандурия сделал такой подарок ее сыну, не стала забирать ни одной бутылки, но и не просила вернуть подарок — поэтому вино все еще лежит в администрации.