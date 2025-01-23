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Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира из Беларуси в двух сетах переиграла соперницу по полуфиналу, одержав 20-ю победу на Открытом чемпионате Австралии подряд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Первая ракетка мира справилась с соперницей в двух сетах — 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

В субботу, 25 января, Соболенко встретится в финале турнира с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 19) — Ига Швентек (Польша, 2).

26-летняя Соболенко в пятый раз в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Помимо трех финалов в Австралии, Арина дважды выходила в финала на US Open — в 2023 году уступила Коко Гауфф, а спустя год победила другую американку, Джессику Пегулу.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.