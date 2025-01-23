Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Первая ракетка мира справилась с соперницей в двух сетах — 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
В субботу, 25 января, Соболенко встретится в финале турнира с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 19) — Ига Швентек (Польша, 2).
26-летняя Соболенко в пятый раз в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Помимо трех финалов в Австралии, Арина дважды выходила в финала на US Open — в 2023 году уступила Коко Гауфф, а спустя год победила другую американку, Джессику Пегулу.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.