Американка Киз обыграла Швентек и вышла в финал Australian Open

Мэдисон Киз переиграла Игу Швентек в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Четырнадцатая ракетка мира справилась с соперницей в трех сетах — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).
В субботу, 25 января, Киз встретится в финале турнира с Ариной Соболенко. Теннисистки провели 5 встреч между собой. Счет в противостоянии 4−1 в пользу спортсменки из Беларуси.
29-летняя Мэдисон Киз во второй раз в карьере вышла в финала турнира «Большого шлема». В 2017 года в финале US Open она уступила соотечественнице Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.