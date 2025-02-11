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Теннисист сломал ракетку во время мощной подачи: видео

Представитель Казахстана Александра Шевченко сломал ракетку во время подачи в матче на турнире в американском Делрэй-Бич.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Бывший муж Анастасии Потаповой 24-летний Шевченко, в матче первого круга турнира категории АТР 250 в американской Делрэй-Бич, встречался с американцем Майклом Ммо. Во втором сете при счете 5:5 Шевченко во время подачи выпустил ракетку из руки, она ударилась о корт и разлетелась на части.

Занимающий 88-е место в мировом рейтинге Шевченко неожиданно проиграл 328-й ракетке мира Майклу Ммо в двух сетах со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Турнир в Делрэй-Бич завершится 16 февраля, призовой фонд соревнований составляет $680 тысяч.

Напомним, в начале прошлого года Александр Шевченко сменил российское гражданство и теперь представляет Казахстан. Также за эту страну выступают уроженцы России теннисисты Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты в Санкт-Петербурге вступили в официальный брак. В сентябре 2024 года Потапова удалила из соцсетей фотографии и убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля. Позднее она сообщила о разводе.