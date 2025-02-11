Теннисист сломал ракетку во время мощной подачи: видео

Об отношениях Шевченко и Потаповой стало известно в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря теннисисты в Санкт-Петербурге вступили в официальный брак. В сентябре 2024 года Потапова удалила из соцсетей фотографии и убрала фамилию Шевченко из описания своего профиля. Позднее она сообщила о разводе.