«Мой друг». Новак Джокович поздравил Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в социальных сетях поздравил с днем рождения представителя России Даниила Медведева.
«С днем рождения, мой друг», — подписал фото Джокович.
6 февраля Медведев потерпел поражение от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи. Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.
Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США 2021 года, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024 годов, а также победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.
Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.