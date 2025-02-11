«Мой друг». Новак Джокович поздравил Даниила Медведева

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.