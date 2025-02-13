ВАДА хочет добиться дисквалификации Янника Синнера

«Как было объявлено в сентябре, ВАДА не согласно с выводом об отсутствии вины или халатности со стороны спортсмена и настаивает на его отстранении от соревнований на срок от одного до двух лет. ВАДА предлагает аннулировать только те выводы, которые были сделаны первой инстанцией. Поскольку дело сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде, ВАДА отказывается давать дополнительные комментарии» — об этом сообщил La Stampa Фицджеральд.
В Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдет закрытое слушание по делу Янника Синнера. Заседание состоится
20 августа стало известно, что у первой ракетки мира положительная допинг-проба. Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Синнер избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.
23-летний итальянец в 2024 году выиграл свои первые два турнира «Большого шлема» — Открытые чемпионаты Австралии и США. Также в прошлом году Янник Синнер впервые в своей карьере возглавил мировой рейтинг ATP. В данный момент Синнер также находится на первой строчке, на втором — представляющий Германию Александр Зверев, третье место рейтинга занимает испанец Карлос Алькарас.