ВАДА хочет добиться дисквалификации Янника Синнера

«Как было объявлено в сентябре, ВАДА не согласно с выводом об отсутствии вины или халатности со стороны спортсмена и настаивает на его отстранении от соревнований на срок от одного до двух лет. ВАДА предлагает аннулировать только те выводы, которые были сделаны первой инстанцией. Поскольку дело сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде, ВАДА отказывается давать дополнительные комментарии» — об этом сообщил La Stampa Фицджеральд.